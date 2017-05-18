Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Почему квартиры долго не продаются?
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
08:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Тесть известного пермского политика Константина Окунева найден погибшим

Пожилой человек вечером вышел из больницы и пропал.

Родственник известного пермского политика погиб в ДТП в Перми. Виктора Мелехина искали со вчерашнего вечера до утра. По словам Константина Окунева, он вышел из больницы и отправился в неизвестном направлении. Родственники пропавшего выехали на его поиски в Закамск и комплекс ППИ, попросили помощи у волонтёров.

Сегодня утром стало известно, что 79-летний пенсионер погиб. Его тело нашли на трассе Пермь-Краснокамск. Он погиб под колёсами автомобиля, который скрылся с места ДТП.

Виктор Мелехин до выхода на пенсию преподавал в Политехническом университете. Ранее мужчина перенёс инфаркт и, по словам родных, мог потерять ориентацию в пространстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
«Он должен был их бросить». Как разведчик спас из окружения немцев 1255 человек
В США назначили спецпрокурора по делу о связи Трампа с Россией
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
Япония отследит влияние морского маршрута между Россией и КНДР
Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню Балтийского флота
Сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ по хоккею
Россияне смогут проверить использование персональных данных
США и ЕС решили не запрещать провоз гаджетов на рейсах из Европы
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Названы города Европы с самым доступным жильем
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь