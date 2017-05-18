Тесть известного пермского политика Константина Окунева найден погибшим
Пожилой человек вечером вышел из больницы и пропал.
Пожилой человек вечером вышел из больницы и пропал.
Родственник известного пермского политика погиб в ДТП в Перми. Виктора Мелехина искали со вчерашнего вечера до утра. По словам Константина Окунева, он вышел из больницы и отправился в неизвестном направлении. Родственники пропавшего выехали на его поиски в Закамск и комплекс ППИ, попросили помощи у волонтёров.
Сегодня утром стало известно, что 79-летний пенсионер погиб. Его тело нашли на трассе
Виктор Мелехин до выхода на пенсию преподавал в Политехническом университете. Ранее мужчина перенёс инфаркт и, по словам родных, мог потерять ориентацию в пространстве.