Сотрудника коллекторской фирмы застрелили в Иркутске

Сотрудника коллекторской компании застрелили в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске сегодня, 18 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

— Было два огнестрельных ранения: одно — в голову, другое — в тело. Убитый являлся старшим специалистом по работе с просроченными задолженностями. Это следует из визитки, которая была найдена рядом, — рассказали в ведомстве.