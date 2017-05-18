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05:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудника коллекторской фирмы застрелили в Иркутске

Убийство произошло в подъезде дома на бульваре Рябикова.

Сотрудника коллекторской компании застрелили в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске сегодня, 18 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

— Было два огнестрельных ранения: одно — в голову, другое — в тело. Убитый являлся старшим специалистом по работе с просроченными задолженностями. Это следует из визитки, которая была найдена рядом, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа.

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