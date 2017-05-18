Сотрудника коллекторской фирмы застрелили в Иркутске
Убийство произошло в подъезде дома на бульваре Рябикова.
Убийство произошло в подъезде дома на бульваре Рябикова.
Сотрудника коллекторской компании застрелили в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске сегодня, 18 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
— Было два огнестрельных ранения: одно — в голову, другое — в тело. Убитый являлся старшим специалистом по работе с просроченными задолженностями. Это следует из визитки, которая была найдена рядом, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время на месте преступления работает