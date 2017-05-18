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05:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Остановку сдуло ветром на Байкальском тракте под Иркутском

Сотрудники полиции вернули ее на место.

Источник: IrkutskMedia.ru

Павильон остановки общественного транспорта снесло при въезде в Иркутск под воздействием сильного ветра ночью 18 мая. Сотрудники полиции вернули конструкцию на место в 06.00 по местному времени. Пострадавших нет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, что шквальный ветер повалил десятки деревьев в столице Приангарья сегодня, 18 мая. Сотрудники МУП «Иркутскавтодор» приступили к их уборке.

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