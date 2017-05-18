Остановку сдуло ветром на Байкальском тракте под Иркутском

Павильон остановки общественного транспорта снесло при въезде в Иркутск под воздействием сильного ветра ночью 18 мая. Сотрудники полиции вернули конструкцию на место в 06.00 по местному времени. Пострадавших нет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, что шквальный ветер повалил десятки деревьев в столице Приангарья сегодня, 18 мая. Сотрудники МУП «Иркутскавтодор» приступили к их уборке.