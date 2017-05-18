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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Отец обожженной в красноярском детсаду девочки отсудил 1,5 млн рублей

Девочка случайно опрокинула на себя горячий чайник.

Краевой суд постановил отсудить у руководства детского сада в Красноярске компенсацию в пользу обожженной кипятком девочки. В 2014 году ребенок случайно опрокинул на себя чайник с горячей водой и получил ожоги ног 2 и 3 степени. Материалы дела опубликованы на официальном сайте инстанции.

Чайник с кипятком оставила на скамейке одна из воспитательниц. 3-летняя девочка отделилась от группы и случайно опрокинула предмет на себя. Бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшую в ожоговый центр, где ребенок провел еще 1,5 месяца. За это время она перенесла несколько операций под общим наркозом. Согласно заключению эксперта, травма квалифицировалась как вред здоровью средней тяжести.

В суде отец девочки сообщил, что дочь находится в подавленном состоянии, нервозна, плохо спит, стесняется рубцов на ногах. Врач-эксперт пояснил, что шрамы останутся навсегда. Из-за перенесенной травмы девочка начала плохо говорить.

«В ноябре 2016 года Октябрьский районный суд Красноярска постановил взыскать с муниципального дошкольного образовательного учреждения в пользу девочки 600 тыс. рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе отец попросил увеличить компенсацию, сославшись на то, что в детском саду ребенку не сразу вызвали скорую помощь. Долгое время она кричала и плакала от перенесенной боли. Суд согласился с доводами и увеличил сумму до 1,5 млн рублей.

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