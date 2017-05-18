Экстремист наказан в Хабаровском крае
25-летний мужчина в Хабаровском крае признан виновным в экстремизме, сообщает ИА «Дейта».
25-летний мужчина в Хабаровском крае признан виновным в экстремизме, сообщает ИА «Дейта».
В феврале 2016 года житель города Советская Гавань со своего домашнего компьютера разместил в сети Интернет на своей странице в популярной социальной сети цитату, содержащую признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по признаку национальности, сообщает СУ СК Хабаровского края.
Мужчина раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.
Михаил Грач.