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05:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Экстремист наказан в Хабаровском крае

25-летний мужчина в Хабаровском крае признан виновным в экстремизме, сообщает ИА «Дейта».

В феврале 2016 года житель города Советская Гавань со своего домашнего компьютера разместил в сети Интернет на своей странице в популярной социальной сети цитату, содержащую признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по признаку национальности, сообщает СУ СК Хабаровского края.

Мужчина раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Михаил Грач.

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