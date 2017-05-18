Водители массово попадают в ДТП на заснеженных трассах края
Водители успели заменить зимнюю резину, не ожидая аномальных осадков в мае.
Водители успели заменить зимнюю резину, не ожидая аномальных осадков в мае.
На трассах в Красноярском крае зафиксированы массовые ДТП и пробки
ДТП зафиксировали в районе поселков Жандат и Балай. На заснеженной трассе столкнулись три автомобиля. Водители и пассажиры при этом не пострадали.
По словам очевидцев, выпавший на дорогу снег превратился в кашу.
Добавим, что синоптики Гидрометцентра прогнозируют в Красноярске майский снегопад. Аномальное количество осадков