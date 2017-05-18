Водители массово попадают в ДТП на заснеженных трассах края

На трассах в Красноярском крае зафиксированы массовые ДТП и пробки из-за выпавшего снега. Особенно остро ситуация обострилась в Рыбинском и Уярском районах региона. Вечером 17 мая официально было зафиксировано три аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП зафиксировали в районе поселков Жандат и Балай. На заснеженной трассе столкнулись три автомобиля. Водители и пассажиры при этом не пострадали.

Из-за сложных погодных условий на трассы Красноярского края выпустили спецтехнику. Машины чистили дорогу от майского снега, а сотрудники ДПС регулировали движение на особо сложных участках.

По словам очевидцев, выпавший на дорогу снег превратился в кашу. Из-за этого автомобилям на летней резине сложно было ехать по дороге. В ГИБДД автомобилистам советуют на время отказаться от поездок за город.