В Приангарье задержан водитель, подозреваемый в смертельном ДТП
Предполагаемый виновник аварии помещен в спецприемник.
Предполагаемый виновник аварии помещен в спецприемник.
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Напомним, что трагедия произошла 16 мая. На 9 км трасы
Вскоре автоинспекторы выяснили, что к гибели пешехода причастен 40-летний ранее судимый за грабёж житель того же села, управлявший чужой машиной «Тойота-Королла». Кроме того, было установлено, что в момент удара мужчина находился под воздействием наркотиков.
По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Иномарка доставили на арестплощадку.