В Приангарье задержан водитель, подозреваемый в смертельном ДТП

В Усть-Удинском районе полицейские задержали водителя, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Напомним, что трагедия произошла 16 мая. На 9 км трасы Усть-Уда — Иркутск было обнаружено тело мужчины. На месте аварии оперативники изъяли фрагменты белого лакокрасочного покрытия автомобиля и установили, что погибшим является 36-летний житель села Новая Уда.

Вскоре автоинспекторы выяснили, что к гибели пешехода причастен 40-летний ранее судимый за грабёж житель того же села, управлявший чужой машиной «Тойота-Королла». Кроме того, было установлено, что в момент удара мужчина находился под воздействием наркотиков.

По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Иномарка доставили на арестплощадку.