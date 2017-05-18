Автомобиль Honda Prelude сгорел на улице Байкальской в Иркутске
Пожар произошел ночью 18 мая.
Пожар произошел ночью 18 мая.
Возгорание автомобиля Honda Prelude произошло на улице Байкальской в Иркутске в ночь на 18 мая. Погибших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
— В результате пожара уничтожены сгораемые части автомобиля. Последствия пожара устранены в 02.36 по местному времени, — рассказали в
В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.