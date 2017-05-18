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06:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Honda Prelude сгорел на улице Байкальской в Иркутске

Пожар произошел ночью 18 мая.

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание автомобиля Honda Prelude произошло на улице Байкальской в Иркутске в ночь на 18 мая. Погибших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— В результате пожара уничтожены сгораемые части автомобиля. Последствия пожара устранены в 02.36 по местному времени, — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.

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