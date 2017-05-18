80-летнюю женщину выгнали на улицу из арендованной квартиры в Иркутске

80-летнюю женщину выставили на улицу из арендованной квартиры в Ленинском районе Иркутска. Неравнодушные люди помогли бабушке снять новое жилье и перевезти вещи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Мы быстро освободили машину и приехали на помощь к пожилой женщине. Не смогли отказать и остаться равнодушными, — сказал директор компании «Лучшая служба грузоперевозок» Дмитрий Решетников.

Вопрос о выдворении на улицу женщины преклонного возраста теперь будут решать компетентные органы.