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08:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

80-летнюю женщину выгнали на улицу из арендованной квартиры в Иркутске

Помощь бабушке оказали неравнодушные люди.

80-летнюю женщину выставили на улицу из арендованной квартиры в Ленинском районе Иркутска. Неравнодушные люди помогли бабушке снять новое жилье и перевезти вещи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Мы быстро освободили машину и приехали на помощь к пожилой женщине. Не смогли отказать и остаться равнодушными, — сказал директор компании «Лучшая служба грузоперевозок» Дмитрий Решетников.

Вопрос о выдворении на улицу женщины преклонного возраста теперь будут решать компетентные органы.

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