Социальные службы Волгограда не заметили пропажу ребенка

Когда следователи пришли в дом, то недосчитались у родителей одного приемного сына. На первом же допросе многодетная мать призналась, что еще в начале сентября малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Травма была настолько сильной, что ноги малыша побагровели и покрылись пузырями. Испугавшись, что у нее отнимут ребенка, она не стала обращаться к врачам, а решила лечить его самостоятельно. Через две недели ребенок умер от гангрены в страшных мучениях. И женщина просто закопала тело на заднем дворе. На следственном эксперименте она даже не могла вспомнить, где именно.

Как писала «РГ», похищение в городе Морозовске, на востоке Ростовской области, произошло еще на майские праздники. Среди бела дня в самом центре города супружеская пара выхватила трехлетнего малыша у бабушки и увезла на своем автомобиле в неизвестном направлении. Благодаря свидетелям, следователям и волонтерам похитителей удалось поймать уже на следующий день. Малыша вернули домой целым и невредимым. Но, общаясь с подозреваемыми, следователи вскрыли еще одно, куда более страшное преступление. Оказывается, мальчик из Морозовска потребовался супругам… чтобы скрыть смерть одного из приемных детей.

— С января 2017 года педиатр неоднократно приглашала приемную мать с детьми в поликлинику для прохождения медосмотра и прививок. Женщина поначалу находила всяческие отговорки, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки медика, — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Наталья Куницкая. Педиатр сообщала о своих подозрениях в органы опеки, но чиновники на них никак не отреагировали.

Как выяснили следователи, первый и единственный раз сотрудница органа опеки навестила семью в марте 2016 года. Это притом что здесь жили четверо приемных детей, а глава семейства, по утверждению соседей, нередко прикладывался к бутылке.

— Мы сами потрясены, что не разглядели, не увидели, не достучались… Может быть, поэтому произошла трагедия, — так пояснила СМИ теперь уже экс-начальник отдела образования, опеки и попечительства Чернышковского района Волгоградской области Елена Чернышкова.

Сразу после инцидента она и ее помощница были отстранены от своих должностей, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Глава региона распорядился проверить условия пребывания несовершеннолетних во всех замещающих семьях региона. Не исключено, что такие же случаи преступного безразличия в ближайшие недели вскроются и в других районах Волгоградской области.

Прямая речь

Нина Болдырева, уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области:

— В этой ситуации нужно признать нарушения со стороны сразу нескольких государственных органов. Начальница отдела образования не контролировала исполнение проверок, они проводились только раз в год. Хотя по закону органы опеки должны минимум два раза в год смотреть, в каких условиях живут приемные дети. Кроме того, в прошлом году у нас в регионе проходила третья, внеочередная проверка. Но, видимо, все они проходили формально. В случае с семьей из Чернышковского района, не застав дома маму с детьми, сотрудница отдела образования больше к ним не приезжала. Она же не докладывала руководству о тревожных сообщениях педиатра. Врач, кстати, должна был письменно уведомить органы опеки. А прокуратура не следила за исполнением законодательства, несколько лет подряд пропуская очевидные грубые нарушения.