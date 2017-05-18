В Челябинске завели дело об избиении инвалида в супермаркете

Действия одного из участников расправы, сотрудника челябинского ЧОПа, квалифицированы по статье о превышении полномочий, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

— В ходе проверки материалов, собранных при проверки инцидента полицией, факты, изложенные в заявлении потерпевшим, нашли подтверждение, — сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. — Установлено, что 24 апреля 41-летний житель Карталинского района, инвалид II группы по общему заболеванию, пришел в один из магазинов Тракторозаводского района Челябинска, где был заподозрен в хищении. Сотрудники охраны, среди которых был 27-летний работник частной охранной организации, завели мужчину в подсобное помещение магазина, где нанесли не менее 30 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, причинив кровоподтеки и ссадины.

В отношении сотрудника ЧОПа возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий работником частной охранной организации с применением насилия (часть 2 статьи 203 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности еще на три года. Вчера, после проведения необходимых следственных действий подозреваемого отпустили под подписку о не выезде и надлежащем поведении.

В отношении остальных участников инцидента продолжается доследственная проверка. «Проверяется причастность других сотрудников охраны магазина к причинению телесных повреждений потерпевшему», отметили в следственном ведомстве.

Ранее сотрудники администрации супермаркета подвергли сомнению достоверность видеозаписи расправы, записанной потерпевшим на телефон и переданной в правоохранительные органы. В частности, заявлялось, что похожие подсобки имеются в любом магазине, поэтому ничего не указывает на то, что запись сделана именно в супермаркете, где произошел инцидент. Более того, охрана супермаркета не носит спецснаряжения, а на видеозаписи на участнике инцидента просматривается нечто похожее на бронежилет.

Не исключено, что речь идет о снаряжении сотрудника ЧОПа. Собственный источник «РГ» в правоохранительных органах подтвердил, что его личность идентифицирована по видеозаписи, а ее подлинность сегодня у следствия сомнений не вызывает. Но в соответствии с процессуальным порядком ее еще предстоит подтвердить соответствующей экспертизой.