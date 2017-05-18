На берегу Волги в Казани едва не утонул внедорожник
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Казани спасатели поспешили на помощь тонущему автомобилю «Шевроле Нива», сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Казани спасатели поспешили на помощь тонущему автомобилю «Шевроле Нива», сообщили ИА «Татар-информ» в
По информации, поступившей на единый номер вызова экстренных служб 112, при подъёме на железнодорожный мост около поселка Займище автомобиль «Нива» сорвался с ручного тормоза и уходит под воду реки Волга.
Прибывшие на место спасатели
Угрозы жизни и здоровью водителя не было. С ним провели профилактическую беседу.