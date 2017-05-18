На берегу Волги в Казани едва не утонул внедорожник

По информации, поступившей на единый номер вызова экстренных служб 112, при подъёме на железнодорожный мост около поселка Займище автомобиль «Нива» сорвался с ручного тормоза и уходит под воду реки Волга.

Прибывшие на место спасатели водно-спасательного поста обнаружили автомобиль, застрявший в воде правым задним колесом.

Угрозы жизни и здоровью водителя не было. С ним провели профилактическую беседу.