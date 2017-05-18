В связи с гибелью в Пензенской области самарского пилота возбуждено уголовное дело

По данным следственного ведомства, самолет упал примерно в 11:40 вблизи автодороги Башмаково -Земетчино в районе с. Матчерка Земетчинского района Пензенской области.

По предварительным данным следствия, пилот на воздушном судне производил авиационно-химические работы по опылению полей. В полете воздушное судно зацепило высоковольтные провода, в результате чего произошло его падение на землю.

Пилот получил серьезные травмы и скончался. На место происшествия выезжала следственно оперативная группа. Предварительно известно, что погибший житель Самарской области был нанятым пилотом коммерческой организации.

В приволжском СУ на транспорте СК РФ так же сообщили, что в этот же день 16 мая в связи с трагедией было возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека») Сейчас следствие продолжается.

По данным Приволжского СУ на транспорте СК РФ также установлено, что собственником воздушного судна является ООО «Союз-Агро».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, — сообщили в следственном ведомстве. — Допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз. Следователями и криминалистами Приволжского СУТ произведен осмотр места происшествия. В ближайшее время ожидается прибытие специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Рассматриваются следующие версии случившегося: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилота, некачественное топливо. Ведется расследование».