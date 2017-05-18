Алишер Усманов записал видеообращение накануне суда с Алексеем Навальным

Напомним, последний выступает ответчиком по иску о клевете на господина Усманова. Судя по записи, видео сделано на камеру смартфона.

Сегодня, 18 мая, Люблинский суд Москвы должен начать подготовку к судебному разбирательству по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений оппозиционера.

В частности, последний называл «взяткой» передачу господином Усмановым фонду «Соцгоспроект» участка и дома в поселке Знаменское стоимостью 5 млрд руб. Позже эта недвижимость, по утверждению господина Навального, якобы перешла в пользование премьера Дмитрия Медведева. Господин Усманов объявлял, что сделка была коммерческой. Его претензии также касаются утверждений, что предприниматель якобы разбогател благодаря связям с государством и занижению затрат на оплату труда сотрудникам своих промышленных предприятий.

Финансовых претензий по иску Алишер Усманов не выдвигал.