Алишер Усманов записал видеообращение накануне суда с Алексеем Навальным
Российский бизнесмен Алишер Усманов впервые выступил в статусе видеоблогера. В сети «ВКонтакте» появилась запись его личного обращения к
Российский бизнесмен Алишер Усманов впервые выступил в статусе видеоблогера. В сети «ВКонтакте» появилась запись его личного обращения к
Напомним, последний выступает ответчиком по иску о клевете на господина Усманова. Судя по записи, видео сделано на камеру смартфона.
Сегодня, 18 мая, Люблинский суд Москвы должен начать подготовку к судебному разбирательству по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений оппозиционера.
В частности, последний называл «взяткой» передачу господином Усмановым фонду «Соцгоспроект» участка и дома в поселке Знаменское стоимостью 5 млрд руб. Позже эта недвижимость, по утверждению господина Навального, якобы перешла в пользование премьера Дмитрия Медведева. Господин Усманов объявлял, что сделка была коммерческой. Его претензии также касаются утверждений, что предприниматель якобы разбогател благодаря связям с государством и занижению затрат на оплату труда сотрудникам своих промышленных предприятий.
Финансовых претензий по иску Алишер Усманов не выдвигал.