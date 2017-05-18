В Симферополе в ДТП пострадали грудной малыш и 12-летний подросток

Авария с участием рейсового автобуса ПАЗ произошла на улице Русской.

«Водитель автобуса, двигаясь по улице Русской в направлении ул. Дмитрия Ульянова, при правом повороте на ул. Дмитрия Ульянова осуществил экстренное торможение, в результате которого в салоне автобуса допущено падение малолетнего пассажира 2017 года рождения», — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП у ребенка диагностирован ушиб мягких тканей теменной области.

Уже в 17 часов вечера произошла еще одна авария с участием несовершеннолетнего. По информации Госавтоинспекции, подросток перебегал дорогу в неположенном месте.

«Водитель ВАЗ 2104, двигаясь по автодороге Западный обход Симферополя со стороны села Дубки в направлении села Мирное, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегающего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения в неустановленном для этого месте. После чего ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Skoda», — рассказали в ГИБДД.