Водитель устроил драку из-за проезда на пр. Свободный

В Красноярске на пересечении ул. Копылова и ул. Ладо Кецховели водитель иномарки кинулся в драку с другим автомобилистом. Поводом для конфликта стал проезд на пр. Свободный в районе Николаевской слободы. Инцидент произошел 18 мая. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как один из участников конфликта выехал на встречную полосу, заблокировав тем самым перекресток. Он уперся в другую машину и не захотел уступать дорогу второму участнику дорожного движения. Выйдя из автомобилей, мужчины начали ругаться, после чего один из них ударил оппонента по лицу.

«Водитель кинулся в драку, несмотря на то, что в салоне находились жена и ребенок. Ему не понравилось, что я ему посигналил и не пропустил, находясь на своей полосе. Я аварии не допустил, притормозил перед ним. После этого вышли свидетели, пытались его успокоить, но он начал кидаться еще на одного мужчину», — рассказал журналистам один из участников конфликта.