Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Какое жилье сложно продать?
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
В московских загсах запретили живую музыку и лепестки цветовВступить в брак в столице теперь можно только под фонограмму
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Наташа Королева назвала причину развода с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
12Воспоминания Набережной Круазет
11Война в карикатурах
12:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Получивший ножевое ранение во время пьяных посиделок мужчина скончался по пути в больницу в Сергачском районе Нижегородской области

Подозреваемый сообщил, что ранение потерпевшему причинил случайно, когда пытался отобрать у него нож.

Получивший ножевое ранение во время пьяных посиделок мужчина скончался по пути в больницу в Сергачском районе Нижегородской области.

По сведениям регионального СУ СК России, преступление было совершено в Сергаче во время распития спиртных напитков.

59-летний гражданин нанес ножом колото-резаное ранение 49-летнему знакомому. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Он не трудоустроен, ранее не судим.

Следователям СК подозреваемый сообщил, что ранение потерпевшему причинил случайно, когда пытался отобрать у него нож.

Ранее сообщалось, что зарезавший отчима во время новогоднего застолья житель Саранска приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Минюст рассказал, у кого могут изъять единственное жилье
Госдеп прокомментировал запрет российских СМИ на Украине
СМИ узнали о нехватке денег на госпрограмму помощи ипотечникам
Умер музыкант Крис Корнелл
Усманов опубликовал видеообращение накануне суда с Навальным
Букмекеры оценили шансы России выйти в полуфинал ЧМ по хоккею
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Вспомнить всё: как чехи противостояли сборной России на ЧМХ Самые памятные игры сборных России и Чехии на чемпионатах мира
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь