Получивший ножевое ранение во время пьяных посиделок мужчина скончался по пути в больницу в Сергачском районе Нижегородской области
Подозреваемый сообщил, что ранение потерпевшему причинил случайно, когда пытался отобрать у него нож.
Подозреваемый сообщил, что ранение потерпевшему причинил случайно, когда пытался отобрать у него нож.
Получивший ножевое ранение во время пьяных посиделок мужчина скончался по пути в больницу в Сергачском районе Нижегородской области.
По сведениям регионального СУ СК России, преступление было совершено в Сергаче во время распития спиртных напитков.
59-летний гражданин нанес ножом
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Он не трудоустроен, ранее не судим.
Следователям СК подозреваемый сообщил, что ранение потерпевшему причинил случайно, когда пытался отобрать у него нож.
Ранее сообщалось, что зарезавший отчима во время новогоднего застолья житель Саранска приговорен к 8 годам колонии строгого режима.