Получивший ножевое ранение во время пьяных посиделок мужчина скончался по пути в больницу в Сергачском районе Нижегородской области.

По сведениям регионального СУ СК России, преступление было совершено в Сергаче во время распития спиртных напитков.

59-летний гражданин нанес ножом колото-резаное ранение 49-летнему знакомому. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Он не трудоустроен, ранее не судим.

Следователям СК подозреваемый сообщил, что ранение потерпевшему причинил случайно, когда пытался отобрать у него нож.

Ранее сообщалось, что зарезавший отчима во время новогоднего застолья житель Саранска приговорен к 8 годам колонии строгого режима.