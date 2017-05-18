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12:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Бетонный забор упал на припаркованные машины в Хабаровске

Пострадало имущество двоих хабаровчан; теперь им, по всей видимости, предстоят суды с владельцем ограды.

На улице Промышленной рухнувший забор отделения Всероссийского добровольного пожарного общества повредил припаркованные автомобили, сообщает портал «Губерния». Многотонные плиты упали на машины примерно в четверг около 13:30. Первой под удар попала «Тойота Витц», а через долю секунды придавлен оказался и «Ниссан Экс-Трейл».

Хозяйка «Тойоты» Наталья Фоминых успела поездить на своей иномарке всего неделю. Машину ей подарил муж.

«Я думаю, эта ситуация всему научит [владельцев забора]. Надо следить за своим имуществом. Тем более что здесь дорога, здесь ходят люди, а забор в неприглядном виде», — заявила Наталья Фоминых.

Ее товарищ по несчастью Сергей Жабрев отреагировал на произошедшее не так оптимистично.

«Не то чтобы досада и злость на владельцев забора, а досада и злость на саму ситуацию. Просто я собирался машину доводить до ума», — сказал владелец «Ниссана».

Похоже, и Наталье, и Сергею придется расстаться со своими автомобилями почти на полгода. Столько в среднем длится судебная тяжба.

«Это причинение вреда имуществу — так же, как сосулька или дерево упало на машину или с крыши лист оборвался во время урагана и упал. Значит, лист был плохо закреплен. В этом случае опоры забора подгнили, за ними не следили, он упал и повредил имущество», — прокомментировал автоюрист Игорь Иванов.

После того как полицейские зафиксировали случившееся и опросили автовладельцев, машины остались на месте. Тяжелые плиты будут поднимать на следующий день с помощью крана, который выделит пожарное общество.

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