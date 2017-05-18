Бетонный забор упал на припаркованные машины в Хабаровске

На улице Промышленной рухнувший забор отделения Всероссийского добровольного пожарного общества повредил припаркованные автомобили, сообщает портал «Губерния». Многотонные плиты упали на машины примерно в четверг около 13:30. Первой под удар попала «Тойота Витц», а через долю секунды придавлен оказался и «Ниссан Экс-Трейл».

Хозяйка «Тойоты» Наталья Фоминых успела поездить на своей иномарке всего неделю. Машину ей подарил муж.

«Я думаю, эта ситуация всему научит [владельцев забора]. Надо следить за своим имуществом. Тем более что здесь дорога, здесь ходят люди, а забор в неприглядном виде», — заявила Наталья Фоминых.

Ее товарищ по несчастью Сергей Жабрев отреагировал на произошедшее не так оптимистично.