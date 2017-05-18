Бетонный забор упал на припаркованные машины в Хабаровске
Пострадало имущество двоих хабаровчан; теперь им, по всей видимости, предстоят суды с владельцем ограды.
Пострадало имущество двоих хабаровчан; теперь им, по всей видимости, предстоят суды с владельцем ограды.
На улице Промышленной рухнувший забор отделения Всероссийского добровольного пожарного общества повредил припаркованные автомобили, сообщает портал «Губерния». Многотонные плиты упали на машины примерно в четверг около 13:30. Первой под удар попала «Тойота Витц», а через долю секунды придавлен оказался и «Ниссан Экс-Трейл».
Хозяйка «Тойоты» Наталья Фоминых успела поездить на своей иномарке всего неделю. Машину ей подарил муж.
«Я думаю, эта ситуация всему научит [владельцев забора]. Надо следить за своим имуществом. Тем более что здесь дорога, здесь ходят люди, а забор в неприглядном виде», — заявила Наталья Фоминых.
Ее товарищ по несчастью Сергей Жабрев отреагировал на произошедшее не так оптимистично.
«Не то чтобы досада и злость на владельцев забора, а досада и злость на саму ситуацию. Просто я собирался машину доводить до ума», — сказал владелец «Ниссана».
Похоже, и Наталье, и Сергею придется расстаться со своими автомобилями почти на полгода. Столько в среднем длится судебная тяжба.
«Это причинение вреда имуществу — так же, как сосулька или дерево упало на машину или с крыши лист оборвался во время урагана и упал. Значит, лист был плохо закреплен. В этом случае опоры забора подгнили, за ними не следили, он упал и повредил имущество», — прокомментировал автоюрист Игорь Иванов.
После того как полицейские зафиксировали случившееся и опросили автовладельцев, машины остались на месте. Тяжелые плиты будут поднимать на следующий день с помощью крана, который выделит пожарное общество.