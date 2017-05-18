В Башкирии убийцу 53-летнего мужчины вычислили из-за его роковой ошибки
Сейчас подозреваемый задержан.
Сейчас подозреваемый задержан.
Утром 17 мая в одном из домов села Бишкураево Туймазинского района обнаружили изрезанный ножом труп. Некто жестоко расправился с 53-летним хозяином дома. А вскоре сыщики вычислили злодея — благодаря ошибке, допущенной им.
По версии следствия, в тот день в гости к сельчанину заглянул его 30-летний сосед — на стакан горячительного. Во время застолья приятели рассорились, и тогда гость схватил нож и несколько раз ударил им собутыльника. После чего он вышел на улицу, и привлек к себе внимание соседей.
— Подозреваемый задержан, вину свою он не отрицает. Назначена
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, а до решения суда он скорее всего проведет время за решеткой — в СИЗО.