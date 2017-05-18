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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии убийцу 53-летнего мужчины вычислили из-за его роковой ошибки

Сейчас подозреваемый задержан.

Утром 17 мая в одном из домов села Бишкураево Туймазинского района обнаружили изрезанный ножом труп. Некто жестоко расправился с 53-летним хозяином дома. А вскоре сыщики вычислили злодея — благодаря ошибке, допущенной им.

По версии следствия, в тот день в гости к сельчанину заглянул его 30-летний сосед — на стакан горячительного. Во время застолья приятели рассорились, и тогда гость схватил нож и несколько раз ударил им собутыльника. После чего он вышел на улицу, и привлек к себе внимание соседей.

— Подозреваемый задержан, вину свою он не отрицает. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, — рассказали в пресс-службе Следкома по Башкирии.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, а до решения суда он скорее всего проведет время за решеткой — в СИЗО.

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