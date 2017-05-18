11-летнюю школьницу ударило током на станции Кая в Иркутске

Железнодорожники бьют тревогу в связи с участившимися случаями травматизма детей на железной дороге. Так, на станции Кая в Иркутске 14 мая электрическим током была поражена 11-летняя школьница. Пострадавшую доставили в отделение реанимации больницы областного центра. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В ходе расследования происшествия установлено, что в 19.30 четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет в поисках развлечений подошли к стоящему на железнодорожных путях грузовому составу. Одна из девочек поднялась на вагон, в результате чего была травмирована электрическим током. Девочку госпитализировали.

«Первоначальной причиной трагических происшествий наряду с недосмотром родителей становится элементарное незнание детьми правил личной безопасности, подражание опасному поведению сверстников. Главной действенной мерой по предотвращению подобных случаев должна стать, по мнению железнодорожников, просветительская работа в семьях и школах. Поэтому работники дороги предложили педагогам и родителям объединить усилия, а также запланировали совместные акции, которые пройдут в период летних каникул», — отметили в пресс-службе.

Напомним, подросток получил удар током на крыше вагона поезда в Братске 28 апреля. По факту случившегося начата доследственная проверка.