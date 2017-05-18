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14:15 (мск), источник: Volga News

В Самаре пожилая женщина попала под электропоезд

В среду, 17 мая, в 14:57 на 1102-м км КбшЖД, на перегоне ст. Самара — пл. Толевая, пикет № 1, резервным электропоездом № 7735 травмирована 78-летняя жительница Самары.

Пострадавшая с множественными травмами доставлена экипажем «скорой помощи» в лечебное учреждение, сообщил корреспонденту Волга Ньюс и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

Как пояснил Дионис Чамурлиев, проверка по факту травмирования женщины проводится отделением дознания Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте. Ход проверки контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.

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