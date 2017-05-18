В Самаре пожилая женщина попала под электропоезд

Пострадавшая с множественными травмами доставлена экипажем «скорой помощи» в лечебное учреждение, сообщил корреспонденту Волга Ньюс и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

Как пояснил Дионис Чамурлиев, проверка по факту травмирования женщины проводится отделением дознания Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте. Ход проверки контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.