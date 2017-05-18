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14:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

На пожаре в Столбище пострадали 14 автомобилей и погибли 12 кроликов

Пожар произошел в селе Столбище возле садового общества «Любитель».

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). На пожаре в Лаишевском районе были повреждены 14 автомобилей и погибли 12 кроликов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о горении дома в селе Столбище около садового общества «Любитель».

На место выехали спасатели ПСЧ № 119, ПСЧ № 7, ПСЧ № 10, сотрудники полиции, скорой помощи и дознаватель ОНД.

Как выяснилось, в доме № 7 по улице Обьездной произошел пожар. Прибывшим на место огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать горение.

В результате погибло 12 кроликов, пострадали 14 автомобилей, сгорели поддоны на площади до 100 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.

Причины пожара устанавливаются.

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