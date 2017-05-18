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14:16 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем «ВАЗ» протаранил Volkswagen: пострадали 7 человек

Среди пассажиров было двое детей.

Источник: Новости Воронежа

В четверг, 18 мая, утром на дороге «Курск-Борисоглебск-Репьевка» водитель на «ВАЗ-2107» врезался в Volkswagen Passat, когда выезжал со второстепенной дороги.

ЧП произошло в 10:15 около села Верхненикольское. В аварии пострадали сразу 7 человек.

«В результате ДТП водитель “ВАЗа” и два его пассажира, а также водитель Volkswagen и три его пассажира, среди которых дети 2 и 4 лет, с травмами доставлены в больницы», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

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