Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» передали Росимуществу

Судебные приставы конфисковали у сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, на котором он вместе с друзьями устроил гонки с полицией в мае прошлого года. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официального представителя столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Тимура Коробицына.

Автомобиль передан уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве. Также Шамсуаров оплатил административный штраф в размере 2,5 тысяч рублей за неправильную парковку.

Решение об изъятии внедорожника в пользу государства было принято Гагаринским судом Москвы еще 17 октября 2016 года. Тогда же Шамсуарова и его знакомого, Виктора Ускова, приговорили к 300 часам обязательных работ, еще один фигурант дела о гонках с полицией Абдувахоб Маджидов был полностью оправдан.

В апреле этого года столичное УФССП сообщило, что Gelandewagen у Шамсуарова до сих пор не изъят и исполнительное производство в отношении него не возбуждалось.

Производство ведомство возбудило только 15 мая после того, как полиция обратила внимание на новое видео из Instagram сына вице-президента «Лукойла». На записи, сделанной из салона, водителя не видно. Снимавший запечатлел, как нарушитель на черном внедорожнике едет по разделительной полосе, обгоняя плотный поток машин.

При этом сам Шамсуаров заявил, что он с мая прошлого года не садился за руль, а тот самый Gelandewagen был у него конфискован и изъят в пользу государства. По данным СМИ, внедорожник находился на штрафстоянке.