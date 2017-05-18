Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» передали Росимуществу
Также Руслан Шамсуаров оплатил штраф за неправильную парковку.
Также Руслан Шамсуаров оплатил штраф за неправильную парковку.
Судебные приставы конфисковали у сына
Автомобиль передан уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве. Также Шамсуаров оплатил административный штраф в размере 2,5 тысяч рублей за неправильную парковку.
Решение об изъятии внедорожника в пользу государства было принято Гагаринским судом Москвы еще 17 октября 2016 года. Тогда же Шамсуарова и его знакомого, Виктора Ускова, приговорили к 300 часам обязательных работ, еще один фигурант дела о гонках с полицией Абдувахоб Маджидов был полностью оправдан.
В апреле этого года столичное УФССП сообщило, что Gelandewagen у Шамсуарова до сих пор не изъят и исполнительное производство в отношении него не возбуждалось.
Производство ведомство возбудило только 15 мая после того, как полиция обратила внимание на новое видео из Instagram сына
При этом сам Шамсуаров заявил, что он с мая прошлого года не садился за руль, а тот самый Gelandewagen был у него конфискован и изъят в пользу государства. По данным СМИ, внедорожник находился на штрафстоянке.
Гонки на Gelandewagen с полицией произошли в конце мая прошлого года. Машина без госномеров, в которой находились сын