В Приднестровье осудили первого высокопоставленного чиновника
В Приднестровье осудили первого высокопоставленного чиновника из команды
В Приднестровье осудили первого высокопоставленного чиновника из команды
О том, что тираспольский городской суд поставил точку в одном из самых резонансных уголовных дел, сообщил местный телеканал ТСВ. Суд признал Земцова виновным по всем пяти эпизодам, вменяемых ему Следственным комитетом (СК) и осудил по трем статьям: за превышение служебных полномочий, злоупотребление ими и подкуп свидетелей.
Глава СК Вячеслав Брынзарь отметил, что мягкий вердикт суда — лишение свободы на пять лет условно — объясняется тем, что
Кроме Земцова под следствием находятся еще целый ряд чиновников Шевчука, в том числе председатель Приднестровского центробанка Эдуард Косовский. Он находится под арестом, несмотря на тяжелое заболевание, и обвиняется в необоснованной девальвации местного рубля.
Справка: Земцову 42 года. В 1997 г. окончил
Земцов был задержан 19 января 2017 г. сотрудниками госбезопасности по подозрению в превышении служебных полномочий. Речь шла о том, что он нарушил закон, приняв на работу сотрудника, которому оставалось пять месяцев до пенсии (тестя). Также задержание, по неофициальной информации, связано с указом об амнистии некоторых категорий заключенных, который подписал Шевчук в бытность Земцова главой службы исполнения наказаний. По этой амнистии были выпущены из тюрьмы в том числе и осужденные за убийство при отягчающих обстоятельствах и сбыт наркотиков, а также мошенничество, подделку документов. На прошлой неделе, сразу после вынесения приговора Николай Земцов был освобожден