В Приднестровье осудили первого высокопоставленного чиновника

О том, что тираспольский городской суд поставил точку в одном из самых резонансных уголовных дел, сообщил местный телеканал ТСВ. Суд признал Земцова виновным по всем пяти эпизодам, вменяемых ему Следственным комитетом (СК) и осудил по трем статьям: за превышение служебных полномочий, злоупотребление ими и подкуп свидетелей.

Глава СК Вячеслав Брынзарь отметил, что мягкий вердикт суда — лишение свободы на пять лет условно — объясняется тем, что экс-председатель КГБ все пять месяцев, пока длилось следствие, «активно сотрудничал со следствиием, признал свою вину, раскаялся и благодаря его информации возбужден ряд уголовных дел против других чиновников-правонарушителей».

Кроме Земцова под следствием находятся еще целый ряд чиновников Шевчука, в том числе председатель Приднестровского центробанка Эдуард Косовский. Он находится под арестом, несмотря на тяжелое заболевание, и обвиняется в необоснованной девальвации местного рубля.

Справка: Земцову 42 года. В 1997 г. окончил физико-математический факультет Приднестровского университета. Работал учителем математики. С 1998 г. перешел на службу в органы госбезопасности, а с приходом к власти Шевчука возглавил КГБ. После этого в 2014 г. был замсекретаря Совета безопасности, затем стал первым замминистра юстиции — начальником службы исполнения наказаний, пока новый президент не сформировал новое правительство.