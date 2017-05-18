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15:57 (мск), источник: Noi.md

В Приднестровье осудили первого высокопоставленного чиновника

В Приднестровье осудили первого высокопоставленного чиновника из команды экс-президента непризнанной ПМР Евгения Шевчука. Им стал бывший глава Комитета госбезопасности Николай Земцов.

Источник: Noi.md

О том, что тираспольский городской суд поставил точку в одном из самых резонансных уголовных дел, сообщил местный телеканал ТСВ. Суд признал Земцова виновным по всем пяти эпизодам, вменяемых ему Следственным комитетом (СК) и осудил по трем статьям: за превышение служебных полномочий, злоупотребление ими и подкуп свидетелей.

Глава СК Вячеслав Брынзарь отметил, что мягкий вердикт суда — лишение свободы на пять лет условно — объясняется тем, что экс-председатель КГБ все пять месяцев, пока длилось следствие, «активно сотрудничал со следствиием, признал свою вину, раскаялся и благодаря его информации возбужден ряд уголовных дел против других чиновников-правонарушителей».

Кроме Земцова под следствием находятся еще целый ряд чиновников Шевчука, в том числе председатель Приднестровского центробанка Эдуард Косовский. Он находится под арестом, несмотря на тяжелое заболевание, и обвиняется в необоснованной девальвации местного рубля.

Справка: Земцову 42 года. В 1997 г. окончил физико-математический факультет Приднестровского университета. Работал учителем математики. С 1998 г. перешел на службу в органы госбезопасности, а с приходом к власти Шевчука возглавил КГБ. После этого в 2014 г. был замсекретаря Совета безопасности, затем стал первым замминистра юстиции — начальником службы исполнения наказаний, пока новый президент не сформировал новое правительство.

Земцов был задержан 19 января 2017 г. сотрудниками госбезопасности по подозрению в превышении служебных полномочий. Речь шла о том, что он нарушил закон, приняв на работу сотрудника, которому оставалось пять месяцев до пенсии (тестя). Также задержание, по неофициальной информации, связано с указом об амнистии некоторых категорий заключенных, который подписал Шевчук в бытность Земцова главой службы исполнения наказаний. По этой амнистии были выпущены из тюрьмы в том числе и осужденные за убийство при отягчающих обстоятельствах и сбыт наркотиков, а также мошенничество, подделку документов. На прошлой неделе, сразу после вынесения приговора Николай Земцов был освобожден из-под стражи.

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