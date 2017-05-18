В Екатеринбурге продолжает гореть свалка. Пожарные принимают все меры для ликвидации
В Екатеринбурге пожарные продолжают ликвидировать пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше.
В Екатеринбурге пожарные продолжают ликвидировать пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Как уточнили в
На месте происшествия прошло заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел руководитель главы Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, были приняты решения о привлечении дополнительных сил и средств к ликвидации возгорания.
В районе горения свалки работают специалисты передвижной
Если ветер сменит свое направление, то возможно распространение задымления в сторону жилых домов, которые находятся в одном км от места горения. Главное управление МЧС России по Свердловской области, просит жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярную проводить влажную уборку помещений.
Напомним, несанкционированная свалка загорелась сегодня ночью. По словам очевидцев, пожаром охвачено 200 кв. м.