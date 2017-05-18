В Екатеринбурге продолжает гореть свалка. Пожарные принимают все меры для ликвидации

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Как уточнили в пресс-службе, горение отходов происходит в глубине, на поверхность периодически вырываются отдельные очаги пламени. Многометровые залежи мусора не позволяют оперативно затушить огонь. В тушении пожара задействованы три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава пожарных подразделений Екатеринбурга, а также тяжелая техника — бульдозер, экскаватор и трактор. Спецтехника разгребает груды мусора, а пожарные проливают тлеющие и горящие отходы.

На месте происшествия прошло заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел руководитель главы Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, были приняты решения о привлечении дополнительных сил и средств к ликвидации возгорания.

В районе горения свалки работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Специалисты МЧС каждые два часа проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере, превышения ПДК пока не выявлено.

Если ветер сменит свое направление, то возможно распространение задымления в сторону жилых домов, которые находятся в одном км от места горения. Главное управление МЧС России по Свердловской области, просит жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярную проводить влажную уборку помещений.

Напомним, несанкционированная свалка загорелась сегодня ночью. По словам очевидцев, пожаром охвачено 200 кв. м.