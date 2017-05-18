Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Треть россиян не доверяет врачам
Опрос показал, сколько россиян никогда не употребляют алкоголь
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
СМИ: 59-летняя Кондулайнен разделась на пляже в Доминикане
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым
Пентагон обвинил Россию в «нетрадиционной войне»
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
15:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге продолжает гореть свалка. Пожарные принимают все меры для ликвидации

В Екатеринбурге пожарные продолжают ликвидировать пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Как уточнили в пресс-службе, горение отходов происходит в глубине, на поверхность периодически вырываются отдельные очаги пламени. Многометровые залежи мусора не позволяют оперативно затушить огонь. В тушении пожара задействованы три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава пожарных подразделений Екатеринбурга, а также тяжелая техника — бульдозер, экскаватор и трактор. Спецтехника разгребает груды мусора, а пожарные проливают тлеющие и горящие отходы.

На месте происшествия прошло заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел руководитель главы Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, были приняты решения о привлечении дополнительных сил и средств к ликвидации возгорания.

В районе горения свалки работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Специалисты МЧС каждые два часа проводят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере, превышения ПДК пока не выявлено.

Если ветер сменит свое направление, то возможно распространение задымления в сторону жилых домов, которые находятся в одном км от места горения. Главное управление МЧС России по Свердловской области, просит жителей района, граничащего с местом пожара, не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярную проводить влажную уборку помещений.

Напомним, несанкционированная свалка загорелась сегодня ночью. По словам очевидцев, пожаром охвачено 200 кв. м.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Преподаватели гуманитарных дисциплин в УрФУ опасаются за рабочие места
Трамп назвал расследование о России «величайшей охотой на ведьм»
Силуанов: Резервный фонд в 2017 году будет истрачен полностью
В Минюсте назвали условие изъятия единственного жилья
В Госдуме поддержали кандидатуру Антонова на пост посла в США
Мизулина предложила регистрировать браки вне ЗАГСа
Букмекеры назвали фаворита в матче Россия - Чехия на ЧМ
Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд за день
Спорт
Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили гиперкар до передачи клиенту 1360-сильный шведский гиперкар Agera RS Gryphon с элементами сусального золота серьезно повредили во время тестового заезда
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Какое жилье сложно продать?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности Елена Подкаминская подтвердила слухи о том, что вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь