Суд по делу о «концлагере» для собак состоится в Нижнем 24 мая

Суд по громкому делу о «концлагере» для собак состоится в Нижнем Новгороде 24 мая, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

5 мая суд отложил повторное рассмотрение дела в связи с болезнью адвоката. Ранее было вынесено постановление о прекращении судебного производства. Но по решению суда оно было отменено. Сейчас продолжаются слушания.

Напомним, что в «концлагере» для собак на улице Левинка в неотапливаемом помещении на протяжении нескольких месяцев действовала передержка для отловленных безнадзорных собак. Животных оставляли без еды и воды. Также выяснилось, что во время эвтаназии собак частный ветеринарный врач выдавал заключения на усыпление здоровых зверей и применял неподходящие и не гуманные для этого препараты. Во время проверки пункта были обнаружены 148 мертвых собак, две кошки и одна обезьяна. Трупы хранили в холодильной камере.

На генерального директора фирмы, занимающейся отловом животных, было возбуждено административное дело. Московский районный суд 15 марта это дело прекратил за истечением сроков давности. После того, как общественность выразила свое недовольство, дело вернули в суд на новое рассмотрение.