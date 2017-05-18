Суд вынес приговор первому участнику протестов 26 марта

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Тверской суд Москвы назначил оппозиционному активисту Юрию Кулию наказание в виде 8 месяцев колонии-поселения за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейским на несогласованной с властями протестной акции в столице 26 марта, передает корреспондент «Интерфакса». «Признать Кулия виновным, назначить ему наказание в виде 8 месяцев колонии-поселения», — говорится в постановлении судьи Марии Сизинцовой, оглашённом в четверг.

Ранее в четверг гособвинитель потребовала приговорить активиста к двум годам колонии общего режима. Защита просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Кулий признал вину, его дело рассматривается в особом порядке, который предполагает вынесение приговора без исследования доказательств по делу.

Оппозиционера обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ). Максимальной санкцией по данной статье является лишение свободы на срок до пяти лет. В то же время наказание подсудимому при рассмотрении дела в особом порядке не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, то есть в случае Кулия — 3 лет и 4 месяцев.

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