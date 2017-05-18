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17:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Татарстана задержала семь членов ОПФ «Поливовские»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Семерых участников организованного преступного формирования «Поливовские», подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, задержали сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Задержанные входили в одно из структурных подразделений преступного формирования. Как установили полицейские, зимой 2011 года подозреваемые избили жителя Лаишево и потребовали у него 300 тысяч рублей. После отказа потерпевшего заставили его продать свою квартиру, забрав часть вырученных денег.

Летом 2016 года члены ОПФ стали вымогать у другого жителя города 400 тысяч рублей, зная, что его семье после рождения ребенка положен материнский капитал. После неоднократных избиений, испугавшись за свою жизнь, потерпевший был вынужден передать вымогателям требуемую сумму.

В начале 2017 года подозреваемые похитили местного жителя, вывезли его на окраину города и под угрозой физической расправы вымогали 50 тысяч рублей.

Весной 2017 года подозреваемые, узнав, что потерпевшие обратились в правоохранительные органы, под угрозами избиения требовали от них изменить показания. Узнав, что обратившиеся в полицию этого не сделали, злоумышленники избили одну из потерпевших. Помимо этого, чтобы выяснить местонахождение другого заявителя, фигуранты уголовного дела незаконно проникли в квартиру его матери и, опять же угрожая ей избиением, требовали рассказать, где найти мужчину. В настоящее время в отношении одного из потерпевших применены меры государственной защиты.

В настоящее время сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана совместно с оперативниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Лаишевскому району проводят все необходимые мероприятия по выявлению иных эпизодов преступной деятельности членов преступной группы.

Все собранные материалы оперативники МВД Татарстана представили в Высокогорский Межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РТ.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ, следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 26-летнего Орхана Тагиева, 28-летнего Равиля Сайфудинова, 36-летнего Владимира Беруса, 27-летнему Максима Герасимовыма, Асхата Гильмуллина, 25-летних Мурата Сафарова и Ильнура Хайруллину. В зависимости от роли каждого они подозреваются либо обвиняются в совершении 10 эпизодов преступной деятельности, в том числе по статьям «Вымогательство, совершенное организованной группой», «Грабеж», «Похищение человека», «незаконное проникновение в жилище», «принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой».

В дальнейшем потерпевшие обратились в ОМВД России по Лаишевскому району с заявлением о привлечении участников ОПФ к уголовной ответственности. Однако в марте-апреле 2017 года узнав об этом, злоумышленники угрожая применением насилия потребовали от матери с сыном изменить показания данные в качестве потерпевших. Позже, будучи осведомленными неустановленными сотрудниками ОМВД России по Лаишевскому району, о том, что женщина не изменила показаний, 10 апреля один из обвиняемых вновь потребовал изменить показания, ударив при этом кулаком по лицу и сломав ей нос.

После задержания судом по ходатайству следователя в отношении пяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста. Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также следует отметить, что в феврале 2017 года трое участников группы, в том числе ее руководитель Хайруллин были приговорены к различным срокам лишения свободы за похищение человека и принуждение к совершению сделки.

В настоящее время следователи СКР проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых Расследование уголовного дела продолжается.

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