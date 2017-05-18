В Ростовской области в результате обрушения здания заброшенной фермы погиб мужчина
Один человек погиб и еще один пострадал в результате обрушения перекрытий в здании бывшей фермы в Веселовском районе, сообщили в
Один человек погиб и еще один пострадал в результате обрушения перекрытий в здании бывшей фермы в Веселовском районе, сообщили в
ЧП произошло 18 мая около полудня в хуторе Красное Знамя. Приехав на место происшествия, спасатели услышали стоны, доносившиеся из полуразрушенной фермы.
Разобрав часть завалов, они извлекли