Под Воронежем бродячая собака покусала трех детей

В микрорайоне «Южный» Новоусманского района объявили карантин по бешенству. Указ губернатора Алексея Гордеева от 12 мая опубликовали в среду, 17 мая. Бродячая собака покусала трех детей в микрорайоне «Южный» 1, 4 и 6 мая 2017 года. Ветеринары проверили бездомных животных и обнаружили в микрорайоне собаку, больную бешенством, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» ветеринар Новоусманской районной станции по борьбе с животными Иван Перегудов в четверг, 18 мая.

Карантин продлится до 14 июля. За это время в квартале отловят всех беспризорных животных.

По словам одного из пострадавших, 12-летнего мальчика, он шел с приятелем по улице Полевой мимо дома № 49 в субботу, 6 мая, когда из-за угла выскочила собака и погналась за ребятами.

— Дворняга догнала племянника и прокусила ему левую руку и сильно поцарапала грудь. На крики о помощи прибежали подростки, женщина и прогнали животное. Хорошо, что собака не повалила племянника на землю, все могло бы закончиться хуже. Сразу обратились в больницу. Сейчас раны почти зажили, последнюю прививку сделают в августе, — рассказала тетя пострадавшего.

Причиной агрессивного поведения собаки стал материнский инстинкт. Дворняга ощенилась и прятала щенков рядом с домом. По словам Ивана Перегудова, одна из причин бешенства — фанатичное отношение некоторых людей к бездомным животным.

— Подкармливают собак и кошек, животные сбиваются в стаи. Прививки им никто не делает, а собаки несут угрозу людям, особенно детям.

Ситуацию корреспонденту РИА «Воронеж» прокомментировали специалист по животноводству Александр Бухтояров:

— Заключили договор на отлов животных. Всех безнадзорных собак и кошек подвергнут эвтаназии. Ведь никто из пострадавших не может с уверенностью сказать, какое животное его покусало, больное или нет. Также ужесточат правила содержания и выгула домашних животных.

Указ губернатора предусматривает следующие ограничения: не допускается проведение выставок собак и кошек, не разрешается торговля домашними животными. Также запрещается вывоз собак и кошек за пределы микрорайона и отлов (для вывоза в зоопарки, в другие районы) животных на территории карантина.

Справка РИА «Воронеж»

По данным Роспотребнадзора, в Новоусманском районе за 4 месяца с начала 2017 года 89 человек пострадали от укусов животных. Из них 6 человек — от укусов диких животных.