В Воронеже нашли водителя маршрутки, по вине которого пострадала двухлетняя девочка
В Воронеже нашли водителя, по вине которого двухлетняя девочка сломала ногу в маршрутке. Теперь ему грозит арест на 15 суток.
В Воронеже нашли водителя, по вине которого двухлетняя девочка сломала ногу в маршрутке. Теперь ему грозит арест на 15 суток.
Установили, кто был за рулём автобуса, в
Теперь семья намерена добиваться страховой выплаты и наказания лихача. Кстати, он оказался гражданином соседнего государства и теперь ему грозит депортация.
Напомним, по словам родителей, водитель не заметил красный сигнал светофора, на который остановился легковой автомобиль и, чтобы не допустить столкновения, резко затормозил. Двухлетняя Настя и её отец упали в салоне. В результате у девочки диагностировали перелом малой берцовой кости.