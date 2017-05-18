В Воронеже нашли водителя маршрутки, по вине которого пострадала двухлетняя девочка

Установили, кто был за рулём автобуса, в компании-перевозчике. Номер машины сообщила мама ребёнка, а заодно привезла копию медицинских документов, подтверждающих факт травмы.

Теперь семья намерена добиваться страховой выплаты и наказания лихача. Кстати, он оказался гражданином соседнего государства и теперь ему грозит депортация.

Напомним, по словам родителей, водитель не заметил красный сигнал светофора, на который остановился легковой автомобиль и, чтобы не допустить столкновения, резко затормозил. Двухлетняя Настя и её отец упали в салоне. В результате у девочки диагностировали перелом малой берцовой кости.