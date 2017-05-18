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17:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже нашли водителя маршрутки, по вине которого пострадала двухлетняя девочка

В Воронеже нашли водителя, по вине которого двухлетняя девочка сломала ногу в маршрутке. Теперь ему грозит арест на 15 суток.

Установили, кто был за рулём автобуса, в компании-перевозчике. Номер машины сообщила мама ребёнка, а заодно привезла копию медицинских документов, подтверждающих факт травмы.

Теперь семья намерена добиваться страховой выплаты и наказания лихача. Кстати, он оказался гражданином соседнего государства и теперь ему грозит депортация.

Напомним, по словам родителей, водитель не заметил красный сигнал светофора, на который остановился легковой автомобиль и, чтобы не допустить столкновения, резко затормозил. Двухлетняя Настя и её отец упали в салоне. В результате у девочки диагностировали перелом малой берцовой кости.

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