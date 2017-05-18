Всем фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение

«Всего же на данный момент по уголовному делу проходит 11 фигурантов, всем им предъявлено обвинение. В настоящее время следователи продолжают установление всех обстоятельств теракта. Ведется работа с потерпевшими, проводятся необходимые экспертизы, отрабатываются связи фигурантов уголовного дела», — сказала Петренко.

Взрыв прогремел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы.

В результате теракта погибли 16 человек, включая самого предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. По подозрению в причастности к взрыву в Москве и Петербурге к настоящему времени арестованы 11 человек.