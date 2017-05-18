Reuters: автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один человек погиб, еще 13 человек пострадали в результате наезда автомобиля сегодня на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters, бюро которого расположено близ места инцидента. Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощью в связи с происшествием оказана 13 пешеходам.

Между тем пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что в результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер погиб один человек, еще 12 пострадали.