Reuters: автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
По информации агентства Reuters, погиб один человек, еще 13 получили ранения. Водитель транспортного средства выжил и заключен под стражу.
По информации агентства Reuters, погиб один человек, еще 13 получили ранения. Водитель транспортного средства выжил и заключен под стражу.
Управление полиции
Между тем пожарная служба
Согласно имеющимся данным, водитель седана
Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.
Полиция оцепила место происшествия. Другие подробности пока не приводятся.