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19:14 (мск), источник: ТАСС

Reuters: автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке

По информации агентства Reuters, погиб один человек, еще 13 получили ранения. Водитель транспортного средства выжил и заключен под стражу.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один человек погиб, еще 13 человек пострадали в результате наезда автомобиля сегодня на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters, бюро которого расположено близ места инцидента.

Управление полиции Нью-Йорка подтвердило только то, что медицинская помощью в связи с происшествием оказана 13 пешеходам.

Между тем пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что в результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер погиб один человек, еще 12 пострадали.

Согласно имеющимся данным, водитель седана темно-вишневого цвета ехал с превышением допустимой скорости на Таймс-сквер и выехал на тротуар, где стояли пешеходы. По оценке очевидцев, шофер двигался против движения и намеренно заехал на тротуар.

Как передал телеканал Fox News, водитель выжил и заключен под стражу. Мотивы его действий пока не установлены.

Полиция оцепила место происшествия. Другие подробности пока не приводятся.

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Meduza
событий пока нет
Комментарии
7
Андрей Гончаров
У человека, элементарно, могло резко ухудшиться здоровье. Такое часто случается. АБ, вероятно, как говорится, судит по себе.
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А Б
Вариантов может быть только два - или нарушение правил нетрезвым водителем, ил теракт, хотя последнее маловероятно, т.к. для теракта логичнее было бы использовать грузовой автомобиль.
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Сергей Донченко
Для теракта логичнее использовать бомбу. Но у Вас своя логика, а у террористов - своя. И если бы водитель был нетрезв, то об этом уже сейчас всем было бы известно.
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