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21:52 (мск), источник: Om1.ru

385-я маршрутка на переходе у ж/д вокзала сбила девушку

Омичку с места аварии увезли в больницу.

О ДТП с участием маршрутки, которое произошло сегодня днем у остановки «Октябрь» рядом с железнодорожным вокзалом, сообщили подписчики группы «Аварийный Омск». По данным очевидцев, пассажирский микроавтобус № 385 сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В соцсетях опубликовали фото молодой девушки, лежащей на асфальте в окружении неравнодушных горожан, которые, по-видимому, сразу вызвали скорую помощь.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что омичку доставили в больницу. В момент аварии в салоне маршрутки находились 15 человек — среди них пострадавших нет. Обстоятельства ДТП пока уточняются.

Напомним, вчера, 17 мая, на улице Гагарина маршрутка № 323 столкнулась с автомобилем «Мерседес», которым управляла 44-летняя женщина. В результате пострадали 11 пассажиров из 14-ти находившихся в салоне. Двое по-прежнему находятся в реанимации.

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