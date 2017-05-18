385-я маршрутка на переходе у ж/д вокзала сбила девушку

О ДТП с участием маршрутки, которое произошло сегодня днем у остановки «Октябрь» рядом с железнодорожным вокзалом, сообщили подписчики группы «Аварийный Омск». По данным очевидцев, пассажирский микроавтобус № 385 сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В соцсетях опубликовали фото молодой девушки, лежащей на асфальте в окружении неравнодушных горожан, которые, по-видимому, сразу вызвали скорую помощь.