385-я маршрутка на переходе у ж/д вокзала сбила девушку
Омичку с места аварии увезли в больницу.
Омичку с места аварии увезли в больницу.
О ДТП с участием маршрутки, которое произошло сегодня днем у остановки «Октябрь» рядом с железнодорожным вокзалом, сообщили подписчики группы «Аварийный Омск». По данным очевидцев, пассажирский микроавтобус № 385 сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В соцсетях опубликовали фото молодой девушки, лежащей на асфальте в окружении неравнодушных горожан, которые,
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Напомним, вчера, 17 мая, на улице Гагарина маршрутка № 323 столкнулась с автомобилем «Мерседес», которым управляла 44-летняя женщина. В результате пострадали 11 пассажиров из 14-ти находившихся в салоне. Двое