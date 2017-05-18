В центре Уфы девушка за рулем снесла заправку

Неприятный инцидент произошел сегодня, 18 мая, в центре Уфы. Девушка за рулем автомобиля снесла часть бензозаправки. Авария произошла на улице Оренбургской, недалеко от сквера 50-летия Победы и Аграрного университета.

— Виновница аварии сидит на месте, — рассказывает очевидец в группе «БашДТП».