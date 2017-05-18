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21:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы девушка за рулем снесла заправку

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Неприятный инцидент произошел сегодня, 18 мая, в центре Уфы. Девушка за рулем автомобиля снесла часть бензозаправки. Авария произошла на улице Оренбургской, недалеко от сквера 50-летия Победы и Аграрного университета.

— Виновница аварии сидит на месте, — рассказывает очевидец в группе «БашДТП».

Как сообщают другие очевидцы, в результате дорожного инцидента никто не пострадал. Бензин не разлился, системы защиты сработали как надо. Фотографии аварии выложили подписчики нескольких городских сообществ.

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