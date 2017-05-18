В центре Уфы девушка за рулем снесла заправку
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Неприятный инцидент произошел сегодня, 18 мая, в центре Уфы. Девушка за рулем автомобиля снесла часть бензозаправки. Авария произошла на улице Оренбургской, недалеко от сквера 50-летия Победы и Аграрного университета.
— Виновница аварии сидит на месте, — рассказывает очевидец в группе «БашДТП».
Как сообщают другие очевидцы, в результате дорожного инцидента никто не пострадал. Бензин не разлился, системы защиты сработали как надо. Фотографии аварии выложили подписчики нескольких городских сообществ.