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21:47 (мск), источник: РИА Новости

Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая — РИА Новости. Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт, заявил мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции на месте происшествия.

Источник: AP 2017

«На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт», — заявил мэр.

Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, ее 13-летняя сестра и еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами.

По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало.

По словам комиссара полиции города, за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс.

Прибыв на место происшествия, Де Блазио заверил жителей Нью-Йорка, что на их защите стоят 36 тысяч офицеров полиции. «Нью-Йорк является самым безопасным городом в Америке, и это было доказано много раз», — сказал мэр.

Комментарии
1
MootNbIй
Ужасная новость
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