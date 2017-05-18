Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт

«На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт», — заявил мэр.
Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, ее 13-летняя сестра и еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами.
По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало.
По словам комиссара полиции города, за рулем находился 26-летней Ричард Рохас из района Бронкс.
Прибыв на место происшествия, Де Блазио заверил жителей Нью-Йорка, что на их защите стоят 36 тысяч офицеров полиции. «Нью-Йорк является самым безопасным городом в Америке, и это было доказано много раз», — сказал мэр.