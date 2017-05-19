Подрядчик строительства стадиона «Санкт-Петербург» арестован на 2 месяца по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина, подрядчика строительства стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») по делу о даче взятки в 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сливкина на два месяца», — сообщили в суде.

Сливкина, у которого 17 мая истек срок содержания под стражей по делу о мошенничестве, сразу после выхода из СИЗО задержали по новому уголовному делу сотрудники полиции. Он был задержан в Москве еще в мае 2016 года по делу о похищении более 350 млн рублей при исполнении контрактов на поставку подсветки и электрооборудования для стадиона.

В начале мая Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела. Его фигурантами являются гендиректор «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5) Сливкин, которого подозревают в даче взятки, его заместитель Кирилл Сливкин и главный экономист Николай Хрипунов.

По версии следствия, как вице-губернатор, курирующий выполнение контракта на работы по художественной подсветке и наружному освещению стадиона, Оганесян получил от главы СЭМ-5 через посредников Хрипунова и Сливкина взятку в 20 млн рублей за обеспечение заключения договора с компанией. 6 мая суд арестовал Хрипунова и Кирилла Сливкина на два месяца.

Дело Оганесяна