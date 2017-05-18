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21:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

У американской артистки на Дягилевском фестивале пропал багаж

Выступление группы Grouper пришлось отменить.

Зрители, пришедшие в Пермский театр оперы и балета на музыкальный концерт в рамках Дягилевского фестиваля, были удивлены.

Как сообщил художественный руководитель театра дирижёр Теодор Курензис, буквально за несколько часов до концерта стало известно, что по дороге в Пермь потерялся багаж американской певицы и гитаристки Лиз Харрис.

По этой причине выступление проекта Grouper отменили. Часть зрителей специально купили билеты только на выступление Лиз Харрис (они стоили 500 рублей, и нужно было прийти в театр к 22.30).

Эта артистка уникальна. Музыкальные критики характеризуют её творчество, как наркотическое и сексуальное, вычурное и прелестное. По признанию самой Лиз, она не любит давать концертов, ссылаясь на то, что они приводят к автоматизму в исполнении музыки. Тем не менее, на Дягилевский фестиваль американка согласилась приехать.

Организаторы концерта проинформировали, что те зрители, которые купили билеты только на выступление Лиз Харрис, могут сдать их в кассе театра по адресу: ул. Петропавловская, 25а. Однако у некоторых зрителей уже возникли проблемы с возвратом. В кассе им сказали, что это невозможно. В театре дали специальный телефон: 212−30−87 (отдел продаж). «Если возникают вопросы, пожалуйста, звоните, они проконсультируют по всем вопросам!», — говорится в сообщении организаторов.

Напомним, что вечером 18 мая в Пермском театре оперы и балета должен был пройти большой концерт с участием ансамбля Алима Гасымова из Азербайджана, квартета musicAeterna, индийского музыканта Пандита Харипрасада Чаурасия, играющего на бамбуковой флейте, и проекта Grouper американской певицы и гитаристки Лиз Харрис.

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