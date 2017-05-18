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23:04 (мск), источник: ТАСС

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Мытищах

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в подмосковных Мытищах, в результате аварии погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«На 23 км Ярославском шоссе в сторону Москвы столкнулись три транспортных средства — грузовик и два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека», — сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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