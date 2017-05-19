Убийство Шеремета: СБУ сделала важное заявление о записях с камер наблюдения

«Хотим подчеркнуть, что в Службу безопасности Украины процессуальное решение о поручении следственным органам безопасности осуществлять досудебное расследование убийства Павла Шеремета не поступало. Также информируем, что подразделения СБ Украины действительно выполняли поручения следователей в рамках расследования убийства журналиста», — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины (СБУ) передала следователю Национальной полиции записи, изъятые с камер наблюдения в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что указанные поручения были выполнены «надлежащим образом и в установленные сроки, о чем было сообщено следствие Национальной полиции Украины», которая занимается расследованием убийства Шеремета.

«В частности, с соответствующим процессуальным оформлением, на выполнение поручения следователей, получено четыре жестких носителя информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных на одном из домов по улице Ивана Франко в Киеве. В оригинальном виде, без внесения каких-либо изменений в конфигурацию и объем материалов они переданы следователю», — уточнили в спецслужбе, добавив, что другие материальные носители информации по делу Шеремета СБУ не изымала.

Также подчеркивается, что СБУ была единственным правоохранительным органом, представители которого отчитались перед нардепами и авторами фильма «Кто убил Павла?» на заседании комитета по вопросам информполитики 17 мая.

«В то же время представители Национальной полиции Украины, которые осуществляют расследование по факту убийства Павла Шеремета, на заслушивание нардепов и журналистов не прибыли», — резюмировали в спецслужбе.

Как сообщал «Обозреватель», журналист был убит 20 июля на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. По предварительным данным, при убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

Позже полиция раскрыла подробности расследования убийства Шеремета. Также стало известно, что убийство Шеремета могло быть заказано в России. Кроме того, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что перед смертью Шеремет встречался в Москве с беглым министром Януковича. В МВД показали новое видео возможных подозреваемых в убийстве Шеремета.