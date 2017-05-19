Участник боевых действий в Сирии понес посильное наказание

Московский окружной военный суд (МОВС) рассмотрел вчера нерядовое дело за одно заседание. Слушания проходили в закрытом для СМИ режиме, тем не менее «Ъ» стали известны некоторые подробности разбирательства. Артем Хилько, которому 314-й военный следственный отдел СКР инкриминировал ст. 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату), в ходе судебного заседания полностью признал свою вину, попросив судью ограничиться для него минимальным наказанием. Гособвинение запросило для подсудимого штраф в размере 50 тыс. руб. Однако суд, учитывая, что Артем Хилько впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется командованием его части и является участником боевых действий, не стал взыскивать с него и эту сумму. «Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах», — отметил источник «Ъ», близкий к разбирательству. Кстати, в качестве максимального наказания по ст. 348 УК предусмотрено заключение на два года. Минимально же утрата карается штрафом в размере до 80 тыс. руб. Таким образом, рядовой получил самое легкое взыскание.

По данным источников «Ъ», Артем Хилько вместе с другими военнослужащими 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции и ордена Суворова Краснознаменной дивизии участвовал в обеспечении боевых действий в Сирии. Военнослужащие принимали грузы, поступающие на базу ВМФ в Тартусе, а затем под собственной охраной доставляли их адресатам. Во время очередных погрузочных работ рядовой Хилько забыл снять автомат, который повесил на борт грузового «Урала». Как предполагается, в дороге оружие было утеряно. Источник «Ъ» отметил, что военное следствие самым тщательным образом разбиралось в деле об утрате автомата. В результате версия о возможной продаже оружия была полностью исключена.



Поскольку уголовное дело контрактника стало одним из первых, возбужденных в отношении российского военнослужащего, участвовавшего в операции в Сирии, суды и прокуроры в течение нескольких месяцев не могли определить его подсудность. Сначала слушать его хотели в МОВС — ближайшем к войсковой части обвиняемого суде. Однако тот решил, что разбирательство должно проводиться в Северо-Кавказском окружном военном суде, поскольку предварительное следствие велось в Ростове-на-Дону. Это решение обжаловала уже военная прокуратура, полагающая, что таким образом могут быть нарушены права обвиняемого и потерпевшей стороны в лице Минобороны. Добиться же слушаний в Москве надзору удалось лишь после того, как главный военный прокурор Сергей Фридинский (недавно был отправлен в отставку) обратился в военную коллегию Верховного суда России.



Алексей Соковнин, Николай Сергеев.