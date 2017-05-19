Участник боевых действий в Сирии понес посильное наказание
За утерю оружия его оштрафовали на минимальную сумму.
За утерю оружия его оштрафовали на минимальную сумму.
Как стало известно «Ъ», вынесен первый приговор военнослужащему российской армии за преступление, совершенное во время боевых действий в Сирии. Рядовой контрактной службы Артем Хилько, потерявший автомат, отделался штрафом на минимальную сумму и даже сможет продолжить службу в вооруженных силах.
Московский окружной военный суд (МОВС) рассмотрел вчера нерядовое дело за одно заседание. Слушания проходили в закрытом для СМИ режиме, тем не менее «Ъ» стали известны некоторые подробности разбирательства.
Артем Хилько, которому 314-й военный следственный отдел СКР инкриминировал ст. 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату), в ходе судебного заседания полностью признал свою вину, попросив судью ограничиться для него минимальным наказанием. Гособвинение запросило для подсудимого штраф в размере 50 тыс. руб. Однако суд, учитывая, что Артем Хилько впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется командованием его части и является участником боевых действий, не стал взыскивать с него и эту сумму. «Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах», — отметил источник «Ъ», близкий к разбирательству.
Кстати, в качестве максимального наказания по ст. 348 УК предусмотрено заключение на два года. Минимально же утрата карается штрафом в размере до 80 тыс. руб. Таким образом, рядовой получил самое легкое взыскание.
По данным источников «Ъ», Артем Хилько вместе с другими военнослужащими 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции и ордена Суворова Краснознаменной дивизии участвовал в обеспечении боевых действий в Сирии. Военнослужащие принимали грузы, поступающие на базу ВМФ в Тартусе, а затем под собственной охраной доставляли их адресатам. Во время очередных погрузочных работ рядовой Хилько забыл снять автомат, который повесил на борт грузового «Урала». Как предполагается, в дороге оружие было утеряно. Источник «Ъ» отметил, что военное следствие самым тщательным образом разбиралось в деле об утрате автомата. В результате версия о возможной продаже оружия была полностью исключена.
Поскольку уголовное дело контрактника стало одним из первых, возбужденных в отношении российского военнослужащего, участвовавшего в операции в Сирии, суды и прокуроры в течение нескольких месяцев не могли определить его подсудность. Сначала слушать его хотели в МОВС — ближайшем к войсковой части обвиняемого суде. Однако тот решил, что разбирательство должно проводиться в
Алексей Соковнин, Николай Сергеев.