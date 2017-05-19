Безработный комсомольчанин обманул банк на 180 тысяч рублей
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От погашения ссуды мужчина уклонился. В ходе проверки эксперты выяснили, что фигурант предоставил им поддельную справку о месте работы.
Злоумышленника задержали. Оказалось, что на самом деле он нигде не трудоустроен. Похищенные деньги 35-летний мужчина потратил на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на