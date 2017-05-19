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03:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Безработный комсомольчанин обманул банк на 180 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре местный житель обманул сотрудников банка. Он обратился в учреждение за кредитом и получил 180 тысяч рублей.

От погашения ссуды мужчина уклонился. В ходе проверки эксперты выяснили, что фигурант предоставил им поддельную справку о месте работы.

Злоумышленника задержали. Оказалось, что на самом деле он нигде не трудоустроен. Похищенные деньги 35-летний мужчина потратил на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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