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03:22 (мск), источник: VLADNEWS

Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено

Ведутся восстановительные работы.

В районе реки Кроуновка наблюдается устойчивый спад уровня воды, что позволяет организовать на месте дорожное сообщение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Дежурство спасателей на данном участке дороги прекращено, лодочная переправа отменена. Силами Уссурийского филиала ОАО «Примавтодор» проводятся работы по восстановлению повреждённых участков дорожного полотна. Для проведения восстановительных работ завезено 200 куб. м. пескогравия и 300 куб. м. скального грунта.

Кроме того, утром, 15 мая, также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.

На Пушкинской территории, Уссурийский городской округ, с 15 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Жители села Кроуновка обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни. Занятия для школьников Кроуновки организованы в доме культуры села. Их проводят учителя Корсаковской средней школы.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.

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