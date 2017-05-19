Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено
Ведутся восстановительные работы.
Ведутся восстановительные работы.
В районе реки Кроуновка наблюдается устойчивый спад уровня воды, что позволяет организовать на месте дорожное сообщение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Кроме того, утром, 15 мая, также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.
На Пушкинской территории, Уссурийский городской округ, с 15 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Жители села Кроуновка обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в
Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.