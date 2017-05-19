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03:30 (мск), источник: VLADNEWS

Малолетний ребенок умер в Приморье по вине матери

Женщина два раза отказалась от госпитализации.

Источник: VLADNEWS

Жительница Находки обвиняется в причинение смерти по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка, зная о наличии у ее годовалого ребенка серьезного заболевания, не осуществляла надлежащий уход за ним, не создала приемлемые условия для его жизни и развития, не выполнила рекомендации медицинских работников.

Так, несмотря на уговоры врачей, она дважды отказалась его госпитализировать, лишив ребенка возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.

После того, как состояние ребенка резко ухудшилось, она не обратилась за медицинской помощью, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

В настоящее время уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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