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03:41 (мск), источник: ТАСС

В следственном отделе СК по Новой Москве произошел пожар

Площадь пожара уточняется.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании следственного отдела СК в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Возгорание происходит на втором этаже здания по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6, корпус 1», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в этом здании находится следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам. На месте возгорания работают спасатели, площадь пожара уточняется.

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