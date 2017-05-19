В следственном отделе СК по Новой Москве произошел пожар

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании следственного отдела СК в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Возгорание происходит на втором этаже здания по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6, корпус 1», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в этом здании находится следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам. На месте возгорания работают спасатели, площадь пожара уточняется.