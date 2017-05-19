Уклонист из Комсомольска выплатил штраф, испугавшись колонии

Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако мужчина не внес необходимую сумму в указанный срок. По словам нарушителя, у него не было денег для выплаты долга. Тогда пристав позвонила мужчине и предупредила его, что готовит документы для отправки в суд. Там ему могли изменить наказание. В частности, приговорить к реальному лишению свободы.

Испугавшись такой перспективы, мужчина погасил долг, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Хабаровскому краю.