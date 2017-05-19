В Арсеньеве задержаны серийные грабители

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» окончено расследование уголовных дел в отношении обвиняемых в совершении грабежей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе следствия установлено: в декабре 2016 года 29-летний местный житель совместно с неоднократно судимым 27-летним жителем села Тихоречное Анучинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в преступный сговор, направленный на открытое хищение имущества, с применением к потерпевшей насилия не опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в ее квартиру. Так, подозреваемые, в дневное время, постучали в двери квартиры 76-летней потерпевшей. Женщина открыла дверь. Ворвавшись в квартиру, злоумышленники, применив насилие, открыто похитили бытовую технику и денежные средства.

В январе текущего года 27-летний подозреваемый в подъезде этого же дома, расположенного на улице Калининская, подошел к незнакомому мужчине и с применением насилия открыто похитил личные вещи.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное имущество изъято в ходе обысков и возвращено потерпевшим.

В рамках расследования уголовных дел произведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.