Жительницу Хабаровского края осудят за то, что она украла более 500 тысяч рублей у своих родителей

Установлено, что с 1 июня 2013 года по 28 февраля 2015 года она похитила 600 тысяч рублей у своих родителей. Часть денег фигурантка поместила в банк на свой счет, остальное сразу потратила.

Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленницы, передано в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.