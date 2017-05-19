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04:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительницу Хабаровского края осудят за то, что она украла более 500 тысяч рублей у своих родителей

В Вяземском районе 34-летнюю женщину осудят за кражу.

Установлено, что с 1 июня 2013 года по 28 февраля 2015 года она похитила 600 тысяч рублей у своих родителей. Часть денег фигурантка поместила в банк на свой счет, остальное сразу потратила.

Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленницы, передано в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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