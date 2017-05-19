СМИ: на юге Ливии не менее 60 человек погибли в вооруженных столкновениях

Представитель так называемой ливийской национальной армии, соединения которой контролируют авиабазу в Брак-аш-Шати, заявил, что на объект напали боевики из соперничающей группировки.

Местные медики сообщили, что в больницу доставлено 60 тел — как военных, так и мирных жителей. Командир бригады, оборонявшей базу, заявил о более чем 80 погибших.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.